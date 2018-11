Tiental mannen slaan straatveger in elkaar in Anderlecht: collega’s leggen werk neer sam

19 november 2018

17u45

Bron: belga 0 In Anderlecht hebben de straatvegers vanochtend het werk neergelegd na zware agressie tegen een collega eergisteren. De spontane staking startte om 08.00 uur.

Zaterdagnamiddag werd een gemeentewerker door een tiental mannen in elkaar geslagen in de Grondelstraat in Kuregem. Het slachtoffer is 15 dagen werkonbekwaam.

Vanmiddag zaten personeel en gemeente samen. Ze kwamen overeen dat alle straatvegers als teken van solidariteit met de getroffen collega morgen- en donderdagvoormiddag samen in Kuregem zullen werken in plaats van verdeeld over de wijken. De gemeente zal ook aangifte doen bij het parket en stelt zich daarbij burgerlijke partij.

Alle gevallen van agressie van de afgelopen maanden zullen ook worden opgelijst. “Op basis daarvan zullen we samenzitten met de politie en de dienst preventie", zegt Elke Roex, schepen van Netheid. "Daarnaast zal er elk weekend een coördinator aanwezig zijn en krijgen de gemeentewerkers een opleiding over omgaan met agressie".