Tiental gewonden bij zware brand in Herstal

MV

14u08

Bron: Belga

Bij een zware brand in een appartementsgebouw in het Luikse Herstal zijn vrijdagavond een tiental mensen gewond geraakt. Een oudere vrouw verkeert in levensgevaar, meldt het parket van Luik zaterdag.