Tiense Suikerraffinaderij moet van Voedselagentschap silo's in Wanze renoveren

03 september 2018

18u53

Tiense Suikerraffinaderij moet van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de suikersilo's in de vestiging in Wanze renoveren vooraleer het de productie kan hervatten. Dat is gebleken na een onderhoud tussen het bedrijf en het Voedselagentschap, nadat het FAVV de toelating van het bedrijf in Wanze, bij Hoei, had ingetrokken.

De toelating was vorige week ingetrokken na een klacht van een klant. Deeltjes van de opslagsilo's in Wanze kunnen loskomen en zo in de suiker belanden, was gebleken.

Vandaag vond overleg plaats tussen het Voedselagentschap en Tiense Suikerraffinaderij. "Enkele punten moeten in orde worden gebracht vooraleer we opnieuw toelating verkrijgen. Concreet moeten we de vloer van de suikersilo vernieuwen waar nodig. Bijkomend wordt gevraagd alle silo's te bekijken en indien nodig te renoveren", aldus een woordvoerster.

Op 18 september start de bietencampagne. Tiense Suikerraffinaderij houdt vast aan die timing en "zet alles op alles" om zoals gepland tegen die datum de campagne op te starten.

Het FAVV bevestigt. "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt voor de site in Wanze over wat van hen wordt verwacht om een nieuwe toelating te krijgen. Aan hen om het waar te maken", klinkt het bij het Voedselagentschap na het gesprek met Tiense Suikerraffinaderij.