Tienkoppige internationale bende auto-inbrekers gelinkt aan 107 diefstallen SPS

12u12

Bron: Belga 0 thinkstock Voor de correctionele rechtbank in Mechelen zijn vandaag tien leden van een bende auto-inbrekers verschenen. Zes van hen gaven verstek. De tien worden gelinkt aan minstens 107 inbraken in voertuigen, meestal Mercedes, en gingen ervandoor met gps-toestellen, airbags en enkele persoonlijke spullen van de eigenaars. Het parket vorderde straffen tot 5 jaar effectief.

De tien zijn allemaal jonge Nederlanders afkomstig uit 's Hertogenbosch. Drie van hen worden als leider van de groep aanzien, zij zorgden voor de verdeling van de "teams", de contacten met de heler in Rotterdam, de verdeling van de winsten en het huren van voertuigen om op strooptocht te gaan. "Er werden gedurende zes maanden minstens 107 feiten in België en Nederland aan de groep gelinkt", aldus procureur Ken Van hoogenbemt van het Mechelse parket.

"Zowat elke avond gingen de leden in wisselende samenstelling op pad om toe te slaan. Ze gebruikten hiervoor eigen wagens, huurwagens en ook een cat-vanger, een wagen die op naam van een bendelid stond die zelf niet mee op tocht ging." Toen die wagen na een politieachtervolging crashte, kon de bende aan 19 feiten in Vlaams-Brabant worden gelinkt. Van de 107 feiten werden 88 effectief gepleegd en waren er 19 pogingen. Daarnaast werd ook één gewone diefstal gepleegd.

De beklaagden beroepen zich in een eerste fase van het onderzoek op hun zwijgrecht maar gingen inmiddels tot bekentenissen over. De aanwezigen betoonden hun spijt in de rechtbank. "Ik zit al 11 maanden in voorhechtenis en heb intussen veel tijd gehad om na te denken. Ik dacht vroeger niet aan de consequenties maar nu ik ze ondervind, wil ik de kans krijgen mijn leven weer op te bouwen", klonk het vandaag.

De verdediging vroeg straffen met uitstel zodat de jongens onder strikte voorwaarden hun leven weer op het juiste pad zouden krijgen. Voor de drie leiders werden straffen van 4 en 5 jaar effectief geëist en geldboetes tot 12.000 euro, voor de anderen straffen van 1 tot 3 jaar en boetes tot 3.000 euro.