Tieners vergokken miljoenen op café: al vijf jaar geen controle meer Jeroen Bossaert

09 juni 2018

05u36

Bron: eigen berichtgeving 19 Al ruim vijf jaar is er geen enkele controle meer op goktoestellen in cafés. Tieners kunnen er vrij op spelen en verliezen op sommige toestellen evenveel als in een casino. De overheid werkt al sinds 2010 aan een nieuwe wet.

De goksector heeft de voorbije jaren vrij spel gekregen in Belgische cafés. Er werden goktoestellen geplaatst die ontsnappen aan iedere controle en de overheid liet begaan. Het gaat om gokautomaten met videoschermen, meestal virtuele kaartspelen. Ze vragen kleine inzetten en verdelen kleine winsten, maar er is geen limiet op wat een speler kan verliezen, omdat de wetgeving al acht jaar op zich laat wachten. Daardoor zijn sommige toestellen ondertussen even risicovol als die in een casino of speelhal.

Bovendien heeft de Kansspelcommissie sinds 2013 alle controle op de markt stopgezet na een clash met de fiscus. Daardoor weet niemand exact hoeveel toestellen er nu zijn - men gaat uit van minstens 6.000 - en hoeveel die opbrengen. Een berekening op basis van cijfers uit de goksector doet alleszins duizelen: er zou in de markt de voorbije jaren zeker 120 miljoen euro verdiend zijn.

Justitieminister Koen Geens (CD&V) maakt zich sterk dat er volgend jaar een nieuwe wet is. "En ik steun sancties als blijkt dat er nu al zware schendingen gebeuren." Alleen is onduidelijk of de Kansspelcommissie wel mag optreden. Eind 2016 wilde ze immers al een verbod op de toestellen, maar dat werd afgeblokt uit politieke hoek.

