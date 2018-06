Tieners gooien met "bakstenen" naar voetgangers vanop dak in Nieuwstraat: man gewond HA

15 juni 2018

14u31

Bron: Sudinfo 0 Vanmiddag is vanop het dak van de Inno in de Brusselse Nieuwstraat met stenen gegooid in de richting van wandelaars. Daarbij raakte een man gewond aan de arm, meldt Sudinfo.

De politie heeft verschillende minderjarigen opgepakt voor ondervraging, bevestigt Denis Goeman van het parket van Brussel. Volgens Sudinfo gaat het om twee meisjes van 15 jaar. De stenengooiers sloegen omstreeks 11.30 uur toe. Ze gooiden naar verluidt met bakstenen in de richting van nietsvermoedende passanten in de winkelstraat. Daarbij werd een man geraakt aan de arm. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.