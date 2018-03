Tienermeisje komt onder vuilniswagen terecht op weg naar huis: slachtoffer overleden Marco Mariotti

26 maart 2018

14u08

Bron: Eigen berichtgeving

Aan de Beemdstraat in Meeuwen-Gruitrode is vanmiddag rond 13 uur een tienermeisje onder een vuilniswagen terecht gekomen. Ze was vermoedelijk op weg naar huis nadat ze haar examen had afgelegd op een school in Bree.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van een lagere school in Meeuwen-Gruitrode waar ze toevallig passeerde. De hulpdiensten snelden ter plaatste, maar alle hulp kwam te laat. De straat is afgesloten.