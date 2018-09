Tienermeisje (16) uit Verviers sinds eind augustus vermist HA

19 september 2018

17u06

Bron: Federale politie 4 De politie vraagt om uit te kijken naar Samantha Rausch. De 16-jarige tiener is al weken vermist.

Op zaterdag 25 augustus, kort na 12.30 uur, verliet het meisje haar woning in Verviers om te voet naar Dison te gaan. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Samantha is normaal gebouwd en 1,60 meter groot. Ze heeft bruine ogen en roodbruin sluik haar tot op de schouders met blonde meches. De tiener heeft een schoonheidsvlekje op de bovenlip. Ze draagt meestal zwarte kledij en een hoofddeksel.

Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit antwoordformulier.