Tiener wordt aan tramhalte aangevallen door groepje jongeren: hoe reageren de omstanders? Sven Van Malderen

30 september 2019

12u10

Bron: La Dernière Heure 10 Stel: een tiener wordt door een groepje jongeren aangevallen terwijl hij op de tram staat te wachten. Hoe zou u reageren? Dat scenario testte het Belgische collectief ‘Would you react?’ uit aan het Elisabethpark in Koekelberg.

Sommige omstanders deden alsof hun neus bloedde, maar het filmpje focust zich op diegenen die wél tussenbeide kwamen. Een psychologe geeft intussen uitleg bij hun handelingen.

“Moeten we ingrijpen of niet? Het is interessant om te zien welke mechanismen zich afspelen in onze hersenen”, legt het creatieve brein Jonathan Lambinet uit. “Daarnaast hebben we met ons filmpje nog een doel: als mensen bij ons het goede voorbeeld zien, zijn ze in de toekomst misschien sneller geneigd om zelf in actie te treden.”

Arthur, het gewillige slachtoffer van dienst, mag bij dit sociaal experiment inderdaad niet klagen over de hulp die hij krijgt. Een agent in burger, een jong koppel, twee dames met een hoofddoek,... Stuk voor stuk durven ze het aan om de confrontatie aan te gaan met de kinderen. “Maar als het volwassenen waren, zouden we misschien niet op dezelfde manier gereageerd hebben”, stelt een van de reddende engelen. De beelden zijn inmiddels 300.000 keer bekeken.