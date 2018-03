Tiener raakt zwaargewond na ongeval met bus in Roeselare

TTR

05 maart 2018

19u44

Bron: Belga

10

In Roeselare is vandaag een 16-jarig meisje met haar fiets onder een bus van openbaarvervoermaatschappij De Lijn terechtgekomen. Dat heeft de politiezone RIHO bevestigd. Het meisje is zwaargewond, maar niet in levensgevaar.