Tiener in ziekenhuis na zware vechtpartij aan station Halle Tom Vierendeels

27 september 2018

19u28

Bron: Eigen berichtgeving 32 Bij een vechtpartij aan het station van Halle is deze avond een tiener gewond geraakt. Het slachtoffer kreeg het aan de stok met zes jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst , een vervolg van een ruzie op school.

De jongeman kwam bij het duw- en trekwerk ten val tegen enkele fietsen en raakte gewond. Volgens getuigen werd er een wapen bovengehaald en zou er zelfs geschoten geweest zijn, maar dat laatste ontkent de lokale politie. Nog volgens getuigen werd er een soort bommetje gebruikt met een stof die tranende ogen en problemen met de ademhaling veroorzaakte.

Het slachtoffer, dat werd afgevoerd naar het ziekenhuis, moet nog verhoord worden. De zes aanvallers konden door de politie niet meer aangetroffen worden. Het onderzoek loopt.

Rond het station van Halle is er al jaren sprake van een hoog onveiligheidsgevoel. Zo waren er in 2017 verschillende gevallen van 'steaming', diefstallen met bedreiging of geweld door een groep jongeren. Om dit tegen te gaan, hield politie Zennevallei enkele grote controleacties met honden.