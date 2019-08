Tiener die dj neerstak in Lubbeek, geplaatst in gesloten jeugdinstelling ADN

21 augustus 2019

17u49

Bron: Belga 1 De 17-jarige jongeman die in de nacht van maandag op dinsdag een 38-jarige man neerstak in Lubbeek, is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. Dat meldt het Leuvense parket.

Het incident speelde zich af op de kermisfuif in Binkom, waar de 38-jarige man uit Boutersem dj was. Rond 04.20 uur kreeg de dertiger het aan de stok met een groepje jongeren.

Toen de jongeren het podium beklommen en de dj hen daarop aansprak, haalde één van de jongens uit met zijn bierglas. Hij sloeg het glas kapot in de hals van de dj. De dertiger liep daarbij een zware wonde op aan de hals die potentieel levensgevaarlijk was.



De 17-jarige verdachte, een jongen uit Boutersem, raakte zelf gewond aan de hand maar kon opgepakt worden. Vandaag werd hij op verdenking van poging tot doodslag voorgeleid bij de jeugdrechter. Die plaatste de jongen in Everberg.