Tiener bezweken na ongeval in Fleurus: minstens tien verkeersdoden op Belgische wegen dit weekend ADV

23u01

Bron: belga 0 LSI Een 17-jarige tiener die vrijdagavond betrokken was bij een ongeval in Brye (Fleurus) is zondag aan zijn verwondingen overleden. In de wagen, een Ford Fiesta, zaten acht jongeren. In totaal vielen er vijf gewonden, waarbij twee zwaargewonden. Dat brengt het aantal verkeersdoden op Belgische wegen tijdens het voorbije weekend op minstens tien.

Om een onbekende reden raakte de auto van de baan in de rue Philippebourg in Brye. Na meerdere koprollen eindigde de auto in een gracht. Eén van de gewonden, een 17-jarige uit Courcelles, is zondag in een ziekenhuis in Charleroi aan zijn verwondingen overleden.

Vrijdagavond rond 17.30 uur liet in Quaregnon een 40-jarige vrouw het leven nadat ze werd aangereden door een wagen. De autobestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Diezelfde avond kort voor 19 uur werd in Waver een voetganger op de boulevard de l'Europe omvergereden door een wagen. De bestuurder bleek dronken bij de ademcontrole.

Zaterdagnamiddag liet in Pecq een 12-jarige scout het leven bij een aanrijding door een wagen, waarna het slachtoffer in de Schelde viel. In in het Henegouwse Baudour (Saint-Ghislain) vielen bij een frontale botsing tussen twee auto's een dode en een zwaargewonde.

Google Maps In Pecq kwam een 12-jarige jongen om het leven.

Zondagochtend verloor in Antoing nabij Doornik een 29-jarige vrouw de controle over haar wagen en belandde met fatale gevolgen tegen een boom. In Lendelede ging een motor met twee opzittenden iets na 02.00 uur in een bocht in de Kortrijksestraat van de weg. Een 24-jarige overleed ter plaatse, een 22-jarige raakte zwaargewond.

LSI Bij een verkeersongeval in Lendelede is een 24-jarige jongeman uit Harelbeke overleden.

De aanrijding tussen een trein en een auto in Zillebeke zondag iets voor 10.30 uur eiste het leven van een 68-jarige vrouw uit Ieper en een 9-jarig meisje uit Langemark.

LSI In Zillebeke kwam een 68-jarige oma en haar kleinkind (9) om.

Op de N59 ter hoogte van Chapelle-lez-Herlaimont raakten omstreeks 18.15 uur een motor en een auto met elkaar in aanrijding. De motorrijder uit Manage overleed ter plaatse.