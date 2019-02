Tiener (18) overleden na messteek door 17-jarige vriend in Dinant HR

21 februari 2019

12u44

Bron: RTL Info 2 Bij vechtpartij op een plein in het Waalse Dinant is gisteravond een 18-jarige om het leven gekomen. Hij kreeg tijdens een uit de hand gelopen vechtpartij een messteek van een 17-jarige kennis, waar hij naar verluidt goed mee overeenkwam.

Dat meldt RTL. De vechtpartij vond woensdagavond omstreeks 22 uur plaats, het slachtoffer overleed in de loop van de nacht aan zijn verwondingen. De minderjarige dader is opgepakt en van zijn vrijheid beroofd. Er is een jeugdrechter aangesteld om het dossier op te volgen. Er volgt vandaag nog een autopsie op het lichaam van het slachtoffer.

Het onderzoek moet nog de exacte omstandigheden rond de vechtpartij uitklaren. Verschillende getuigen zouden de feiten hebben zien gebeuren.