Tiener (18) in cel voor moordpoging op 13-jarig meisje na steekpartij op school in Peer LB

20u00

Bron: Belga 0 Google Street View De Sint-Elisabethschool in Wijchmaal waar het steekincident plaatsvond. De onderzoeksrechter in Hasselt heeft beslist om een 18-jarige scholier van de school Sint-Elisabeth in Wijchmaal (Peer) aan te houden en op te sluiten wegens poging tot moord. Aan de onderwijsinstelling van het buitengewoon secundair onderwijs stak de jongen een 13-jarig meisje met een mesje in de hals. Dat meldt het parket van Limburg.

Voor de jongen zal een aanhouding onder elektronisch toezicht gevraagd worden, waardoor hij een enkelband kan krijgen. Tussen de jongen en het meisje boterde het al een tijdje niet. Het voorbije weekend escaleerde de ruzie op sociale media.

Maandag was blijkbaar de maat vol voor de jongen, die haar met een mesje aanviel. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Overpelt gebracht, maar mocht het ziekenhuis na verzorging snel verlaten. Volgens de schooldirectie verkeerde de jongeman in een psychose.

Komende vrijdag moet de jongeman voor de raadkamer in Hasselt verschijnen.