Tiener (15) uit Doornik al vijf dagen vermist HR

15 augustus 2018

07u02

Bron: Child Focus 106 Een 15-jarige uit Doornik heeft al sinds zaterdag 11 augustus geen enkel teken van leven meer gegeven. Child Focus verspreidde een opsporingsbericht.

De tiener uit Doornik is al vijf dagen vermist. Hij is 1,72 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Hij heeft blauwe ogen en blond haar, dat aan de zijkanten kort geschoren is. Op het moment van zijn verdwijning droeg Valentin een grijze trui, een grijze trainingsbroek, en grijze sneakers van het merk Nike. Waarschijnlijk had hij zijn bril niet aan. Wie informatie heeft over de verdwijning of wie Valentin gezien heeft kan contact opnemen met Child Focus op het nummer 116 000.