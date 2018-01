Tiener (15) bekent brandstichting in chirolokalen HA

17u16

Bron: Belga 0 Kristien Bollen De chirolokalen gingen volledig in de vlammen op. Een minderjarige jongen (15) heeft de brandstichting bekend. Een 15-jarige jongen heeft bekend dat hij op 27 december brand heeft gesticht in de lokalen van de chiro in Aarschot. Dat meldt het Leuvense parket. De tiener zal voor de jeugdrechter geleid worden. Eén van zijn kompanen wordt verder opgevolgd door het parket van Leuven en een derde minderjarige werd ter beschikking gesteld van het parket van Mechelen.

Buurtbewoners van de Kerkstraat in Aarschot verwittigden op woensdagavond 27 december omstreeks 19 uur de hulpdiensten dat er een brand woedde in de chirolokalen. Politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar bij aankomst stond er reeds een loods in lichterlaaie. Uiteindelijk raakte niemand gewond, maar één gebouw werd volledig vernield en een tweede raakte aanzienlijk beschadigd.

Het Leuvense parket opende een onderzoek naar de oorzaak van de brand en stuurde het het lab van de federale gerechtelijke politie, een branddeskundige en een brandhaarddetectiehond ter plaatse. Ook werden verschillende getuigen verhoord. Die verklaringen leidden al snel naar enkele minderjarige verdachten.

Een 14-jarige jongen uit Leuven gaf toe dat hij bij de feiten aanwezig was

"Op donderdag 11 januari werden drie minderjarige jongens verhoord door de recherche van de lokale politie Aarschot", meldt het Leuvense parket. "Een 15-jarige jongen uit Aarschot bekende dat hij brand had gesticht in de lokalen. Hij zal voor de jeugdrechter worden geleid. Een 14-jarige jongen uit Leuven gaf toe dat hij bij de feiten aanwezig was. Hij wordt verder opgevolgd door het parket van Leuven. Een derde vriend, een 14-jarige uit Herenthout, werd ter beschikking gesteld van het parket van Mechelen."