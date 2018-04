Tienduizenden oude dieselwagens geëxporteerd naar Oost-Europa kv

09 april 2018

17u42

Nu veel West-Europeanen een afkeer van dieselauto's gekregen hebben en die wagens hier steeds vaker verbannen worden uit de steden, belanden tienduizenden oude dieselwagens in Oost-Europa. Bulgarije alleen heeft vorig jaar meer dan 100.000 occasiewagens ingevoerd, waaronder 35.000 dieselwagens. Dat heeft milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) vandaag bekendgemaakt in Brussel. De helft van die ingevoerde dieselwagens is ouder dan tien jaar.

Bij de dieselwagens die in Bulgarije ingevoerd werden, ligt de uitstoot van stikstofoxiden gemiddeld twaalf keer hoger dan de Europese limieten voor nieuwe wagens. Ook ontbreekt bij de oude dieselwagens een partikelfilter tegen fijn stof, aldus T&E.

De dieselwagen heeft na onthullingen over gesjoemel met software bij het Duitse concern Volkswagen en sinds de komst van lage-emissiezones in veel steden in West-Europa aan populariteit verloren.

T&E nam de export naar Bulgarije onder de loep omdat dat land momenteel voorzitter is van de EU en er dinsdag een informele bijeenkomst plaatsvindt van de ministers van Milieu.