Tienduizenden gepensioneerden moeten plots belastingen betalen

05u51

Bron: Belga 0 Shutterstock Volgens experts kunnen tienduizenden gepensioneerden met een brutopensioen tussen 1.236 en 1.263 euro, tot 45 euro per jaar verliezen. In plaats van de fiscale pensioenval op te lossen, heeft de regering een nieuwe val gecreëerd. Tienduizenden gepensioneerden en invaliden die vorig jaar geen belasting betaalden, moeten dat nu wel doen. Dat bericht De Tijd vandaag.

De federale regering dacht in november dat ze een oplossing voor de fiscale pensioenval gevonden had, schrijft de krant. Die val leidt ertoe dat in sommige gevallen een verhoging van het brutopensioen uitmondt in een lager nettopensioen.

Correctie zorgt voor neveneffecten

De oplossing geldt al voor de pensioenen die ontvangen zijn in 2017. Sinds december kunnen studiejaren worden afgekocht onder de nieuwe procedure.

"Maar de correctie van de regering zorgt voor neveneffecten", berekende de consultant PricewaterhouseCoopers (PwC). "Wie een maandelijks brutopensioen ontvangt dat tussen 1.263 en 1.329 euro ligt, kan er tot 100 euro per jaar op vooruitgaan. Maar tienduizenden gepensioneerden met een brutopensioen tussen 1.236 en 1.263 euro, kunnen tot 45 euro per jaar verliezen", aldus pensioenexpert Pieter Gillemon.

Alleenstaanden die hun pensioen aanvullen met werken, riskeren een nog groter verlies.