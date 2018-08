Tienduizend mensen roepen om vrede op 'Peace to the world' in Ieper KVE KV

25 augustus 2018

23u15

Bron: Belga 0 In Ieper hebben tienduizend personen tijdens de muziekmarathon 'Peace to the world' opgeroepen tot vrede. Dat gebeurde als onderdeel van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Wim Opbrouck, de curator van het evenement van GoneWest, het culturele herdenkingsprogramma van de provincie West-Vlaanderen, besloot met het lied 'We shall overcome'.

De hele dag lang pikten duizenden mensen minstens een deeltje mee van de marathon die begon met De Propere Fanfare, iets na 14 uur. Tal van groepen zoals Einstürzende Neubauten, Donovan en afsluiter Arsenal, afgewisseld met sprekers als Tom Lanoye, Stijn Meuris en Dalilla Hermans, passeerden op de Markt van Ieper in de schaduw van de Lakenhallen.

In totaal woonden 10.000 bezoekers minstens één optreden van een band bij, die elk op hun manier reflecteerden over de oorlog, hetzij met veel feest en dans, hetzij met ingetogen woorden.

Alle artiesten wilden er bij zijn op dit evenement, maar Willem Vermandere maakte wel een kanttekening. "Eigenlijk hadden we hier niet moeten staan", aldus Vermandere die wees op de zinloosheid van oorlog. Ook Wim Opbrouck was die gedachte toegedaan. "Vrede klinkt vaak als een utopie, misschien zelfs als een naïeve boodschap", zei hij.

Arsenal sloot af, maar het laatste woord was voor Wim Opbrouck zelf, die met zijn programmatie twaalf uur lang vrede eiste. Hij bracht het lied 'We shall overcome' op een beklijvende manier, samen met de overlevers van de marathon, en dat waren er nog heel wat.

'Peace to the world' was het laatste grote particpatieproject van GoneWest, het herdenkingsprogramma dat in 2014 de aftrap gaf met het Lichtfront. In het najaar zijn er nog enkele kleinere voorstellingen met dans, film en beeldende kunst, zodat iedereen op zijn manier nog de gruwel van de oorlog kan herdenken.