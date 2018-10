Tiende flitsmarathon van start IB

17 oktober 2018

05u50

Bron: Belga 23 Samen met zowat 130 lokale politiezones organiseert de federale politie vandaag vanaf 6 uur tot morgenochtend 6 uur de tiende flitsmarathon. Met de grootschalige snelheidscontrole, waarvoor burgers zelf locaties konden voorstellen, wil men bestuurders vooral sensibiliseren.

De politie stelde vorig jaar 1,3 miljoen snelheidsovertredingen vast. Rijden met een te hoge snelheid is de directe oorzaak van 30 procent van de dodelijke ongevallen, die leiden tot 200 doden per jaar, aldus de initiatiefnemers. Met de flitsmarathon wil men vooral sensibiliseren.

"Preventie zonder controle werkt niet, en repressie zonder preventie zou door de bestuurders niet worden aanvaard", aldus verantwoordelijken bij de geïntegreerde politie.

Bij de vorige flitsmarathon, op 18 en 19 april, voerde de politie 1.390.425 snelheidscontroles uit. Dat resulteerde in 2,53 procent snelheidsovertredingen (35.158). Een jaar geleden, in oktober 2017, werd nog 2,82 procent geflitst (of 36.561 bestuurders).

Boycot gaat niet door

Voor deze tiende editie konden burgers tot begin deze maand op een website locaties doorgegeven waar burgers zich onveilig voelen in het verkeer. Dat leverde in Vlaanderen 8.766 meldingen op, waar de politie straks mogelijk snelheidscontroles houdt.

Een aangekondigde boycot door drie politievakbonden (NSPV, ACOD en ACV) gaat niet door, omdat de vakbonden de boycot niet meer georganiseerd kregen.