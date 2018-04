Tien woonzorgcentra nemen voortouw in ontwikkelen van "ethisch verantwoord beleid" kg

18 april 2018

07u58

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen heeft tien centra geselecteerd om, als voorbeeld voor de anderen, een 'ethisch verantwoord' zorgbeleid uit te bouwen. De centra moeten meer aandacht gaan besteden aan de eigenheid van hun bewoners.

Elke bewoner van de centra moet zich gezien en gerespecteerd voelen, vindt de minister. "Enkel het verlenen van de minimale basiszorg is onvoldoende. De zorg voor de levenskwaliteit en de levenszin maakt integraal deel uit van een kwaliteitsvolle zorg. Dat is een verantwoordelijkheid van de bestuurders, van de directie en van alle medewerkers en vrijwilligers."

Vandeurzen heeft tien woonzorgcentra geselecteerd om, onder begeleiding, een dergelijk zorgbeleid uit te bouwen. Hun ervaringen en expertise zullen nadien gedeeld worden met alle andere centra.

"Oudere personen moeten kunnen blijven ervaren dat ze ondanks de toenemende ouderdom zichtbaar blijven", vindt Vandeurzen. "Dat ze niet in de steek zullen gelaten worden en steeds respectvol omringd zullen worden."

De woonzorgcentra kwamen recentelijk niet altijd even positief in het nieuws. Zo bleek uit een undercoverreportage van het Eén-programma Pano dat de bewoners in commerciële centra vaak in isolement leven en soms zelfs ondervoed zijn.