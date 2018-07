Tien verdachten opgepakt in Brussel in onderzoek naar drugsbende

05 juli 2018

17u01

Bron: Belga

In het kader van een onderzoek dat de politie Brussel-Zuid voert naar drugshandel in de wijk Aumale-Wayez in Anderlecht, werden op woensdag 4 juli tien verdachten aangehouden en werd er 11,6 kilogram cannabis in beslag genomen.