Tien procent meer passagiers op Antwerp Airport in 2018 ttr

04 januari 2019

10u29

Bron: belga 2 De internationale luchthaven in Deurne verwelkomde in 2018 bijna 300.000 passagiers. Opvallend is dat commerciële vluchten nog maar 12,6 procent van alle vliegbewegingen uitmaken, maar wel nog steeds instaan voor 88 procent van het globaal aantal passagiers. Dat meldt de luchthaven vandaag.

In 2018 deed Antwerp Airport het op vlak van aantal passagiers tien procent beter dan in 2017 en oversteeg de luchthaven ook het sterke 2016, toen heel wat vluchten naar Antwerpen afgeleid werden na de aanslagen op Zaventem op 22 maart. Exact 298.403 mensen vlogen het afgelopen jaar via Antwerpen.

De Antwerpse luchthaven was in het afgelopen jaar regelmatig het onderwerp van politieke discussie, met sp.a en Groen die ervoor pleitten om de luchthaven te sluiten. In het ontwerp-bestuursakkoord voor de stad Antwerpen is opgenomen dat Antwerp Airport moet focussen op zakenvluchten. Volgens de statistieken is dat nu al het geval: van het aantal vliegbewegingen op de luchthaven zijn slechts 12,6 procent commerciële vluchten, 66 procent zijn zaken- en trainingsvluchten.

Hogere bezetting

Die minderheid toeristenvluchten staan dan wel weer in voor 88 procent van de passagiers. Hoewel het aantal lijnvluchten is gedaald, wordt het aantal passagiers opgevangen door een hogere bezetting per vlucht bij maatschappij TUI.

Eind augustus ging het in Antwerpen gevestigde VLM Airlines in vereffening. Dat verlies werd volgens de luchthaven voor iets meer dan de helft opgevangen door de Britse regionale luchtvaartmaatschappij Flybe, dat na het wegvallen van VLM het aantal vluchten naar Londen verhoogde.