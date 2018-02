Tien procent meer bedienden krijgt auto van het werk TT

09 februari 2018

10u34

Bron: Belga 4 Een op de vijf bedienden in België rijdt vandaag met een auto van het werk. Dat is een stijging met ruim 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. De auto blijft voor twee op de drie werknemers hun enige woon-werkoplossing. Dat zijn enkele vaststellingen uit de derde mobiliteitsbarometer van HR-dienstverlener Acerta op basis van de loongegevens bij meer dan 40.000 werkgevers.

De wagen blijft volgens Acerta met 76,66 procent de heilige koe die we exclusief (66,54 procent) of in combinatie met andere vervoermiddelen (10,12 procent) gebruiken.

Toch stijgt het aantal werknemers die met de fiets naar het werk rijden, tot bijna een op de vier. Dat is een toename met 8,2 procent bovenop de 13,1 procent stijging in 2016. "Uit onze dagelijkse contacten met CEO's en HR-directeurs leren we dat werknemers meer en meer aan hun werkgever vragen om bedrijfsfietsen beschikbaar te stellen, al dan niet elektrische. De langer wordende autofiles hebben blijkbaar een pijnpunt bereikt", zegt Dirk Wijns, director Acerta Consult.

7,42 procent met openbaar vervoer

In 2017 laat de mobiliteitsbarometer ook een verhoogde interesse in openbaar vervoer (trein, tram, bus en metro) zien. Er was een stijging met 5,6 procent. "Dat klinkt op zich positief, maar in absolute cijfers blijft het gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsingen met 7,42 procent bescheiden", aldus Acerta. Temeer omdat in dat resultaat ook alle werknemers vervat zitten die het openbaar vervoer afwisselen met een andere oplossing, zoals de auto of de fiets.

"Toch valt de realiteit positiever uit, omdat onze barometer de gegevens meet van de profit en social profit, niet van de openbare sector. En die laatste vertegenwoordigt juist de grootste groep van trein- en busreizigers. Het gebruik van het openbaar vervoer hangt verder ook samen met de kwaliteit van het aanbod en dat kan per regio nogal verschillen", aldus Wijns.

Afstand tot het werk: 19 kilometer

Nochtans werkt de Belg veelal niet zo ver van waar hij of zij woont. In 2017 bedroeg de gemiddelde woon-werkafstand volgens Acerta net geen 19 kilometer. Acerta merkt voor het eerst opnieuw een zeer lichte stijging van de afstand die een werknemer bereid is af te leggen om te gaan werken (+2,5 procent), maar "van een fundamentele ommekeer is zeker geen sprake".

Wil je graag weten hoeveel ‘cash’ je zou krijgen in ruil voor je huidige bedrijfswagen? Dan kan je gebruikmaken van deze, handige ‘cash-or-car’-berekeningstool.

Lees ook:

In deze hoogbetaalde jobs werk je van thuis

9 op 10 wil hun bedrijfswagen niet opgeven

500 euro meer voor exact dezelfde job? Verander van sector!