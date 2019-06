Tien motorcrossers op heterdaad betrapt in natuurgebied Beveren

09 juni 2019

Bij een actie van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, het parket en de politie werden tien motorcrossers gevat in het natuurgebied De Haasop in Beveren. De motorcrossers kregen een proces-verbaal en hun motoren werden in beslag genomen. Dat meldt de Cel Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos.