Tien miljoen mondmaskers onderweg. Leverancier van vijf miljoen ‘verdwenen’ mondmaskers probeert alsnog te leveren: “Nog steeds tekort aan juiste type”

Stéphanie Romans

16 maart 2020

21u32

Na het verlies van vijf miljoen chirurgische mondmaskers, zijn er vanuit China dubbel zoveel op komst. Zelfs de leverancier van de vijf miljoen ‘verdwenen’ maskers doet zijn best om de maskers alsnog te leveren. Goed nieuws met een schaduwrandje. Want aan de FFP2-maskers - die artsen beter beschermen - is nog altijd een tekort.