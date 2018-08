Tien migranten op pechstrook E313, opgepakt in Tessenderlo ADN

24 augustus 2018

14u34

Bron: Belga 0 De lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft deze ochtend tien transmigranten opgepakt in Tessenderlo. Ze liepen onder meer op de pechstrook van de E313 tegen het verkeer in, ter hoogte van het Total-tankstation. De opgepakte mensen verklaarden van Eritrea afkomstig te zijn. Ze wilden in Engeland geraken.

Het communicatie- en informatiecentrum (CIC) had politieploegen in bijstand gevraagd, omdat er meldingen binnenliepen over een groep transmigranten die over de pechstrook van de E313 wandelde. Een politiepatrouille kon kort nadien tien van hen aantreffen aan een tijdelijke bushalte op de Paalseweg. Zij werden naar het commissariaat overgebracht.



De meesten gaven aan minderjarig te zijn. Ze verklaarden dat ze van Eritrea afkomstig waren en naar Engeland op weg waren. Het parket van Limburg en de dienst Vreemdelingenzaken werden op de hoogte gebracht.

Lees ook: Politie pakt bende mensensmokkelaars en 27 transmigranten op bij grootschalige actie langs E40