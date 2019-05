Tien mensensmokkelaars aangehouden voor versluizen van transmigranten uit Brussel kg

22 mei 2019

16u12

Bron: Belga 4 De invallen in kraakpanden in Brussel en Laken die vorige week plaatsvonden en waarbij tien personen onder aanhoudingsbevel werden geplaatst, maakten deel uit van een gerechtelijk onderzoek naar een bende mensensmokkelaars. Zij probeerden hun slachtoffers tegen betaling naar het Verenigd Koninkrijk te versluizen en waren voornamelijk actief in de omgeving van het Brusselse Noordstation en het Maximiliaanpark. Dat meldt het Brusselse parket.

De leden van de criminele organisatie, voornamelijk van Soedanese nationaliteit, verbleven op verscheidene adressen in Brussel. Ze rekruteerden hun slachtoffers in en rond het Noordstation. Die transmigranten moesten met het openbaar vervoer naar Aarlen reizen, waarna ze te voet naar de parkings in Hondelange en Sterpenich gingen. Op die parkings werden ze dan uiteindelijk door de smokkelaars in de vrachtwagens gestopt.



De vrachtwagenchauffeurs waren in de meeste gevallen niet op de hoogte van de aanwezigheid van de transmigranten. Bovendien waren zo’n reizen niet zonder gevaar: meermaals belden de transmigranten vanuit de vrachtwagen de politie omdat ze vreesden de reis niet te zullen overleven.

Onderzoek

Het onderzoek startte in december 2018 en leidde uiteindelijk op 16 mei tot verschillende invallen in Brussel en Laken. Daarbij kon de politie zes smokkelaars oppakken en trof ze ook een dertigtal transmigranten aan van wie de verblijfsstatus niet in orde was.



Tegelijkertijd werden op de parking van Hondelange vijf transmigranten uit de vrachtwagen gehaald en één mensensmokkelaar werd opgepakt. Ten slotte werden nog drie bijkomende verdachten gearresteerd, van wie twee administratief opgesloten in het gesloten centrum in Steenokkerzeel en één in de gevangenis van Aarlen.



In totaal werden tien verdachten opgepakt. Zij werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en zagen die aanhouding intussen al verlengd door de raadkamer. Tien transmigranten werden administratief opgesloten in het gesloten centrum in Steenokkerzeel. De overige transmigranten kregen een bevel om het grondgebied te verlaten.