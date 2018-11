Tien mensen opgepakt bij brandstofprotest, depot in Feluy blijft 's nachts nog gesloten mvdb kv ib kvds adv

23 november 2018

13u40

Bron: Belga 14 Afgelopen nacht werden tien mensen opgepakt bij het brandstofprotest van de gele hesjes. “Er zijn tien mensen aangehouden, vijf bestuurlijk en vijf gerechtelijk”, zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “Het crisiscentrum volgt de situatie verder op, zoals het hoort.” Het brandstofdepot van Total in Feluy is opnieuw toegankelijk, maar zal ‘s avonds wel nog gesloten worden zolang het niet 100 procent zeker is dat de veiligheid gewaarborgd kan worden, meldt woordvoerder van Total Pascal de Crem.

De leveringen in Feluy zijn in de loop van de ochtend hervat, bevestigt ook Johan Mattart van brandstoffenfederatie Brafco. “Voor zover we weten zijn alle depots weer toegankelijk”, zegt Mattart. “In bepaalde regio’s worden chauffeurs wel nog tegengehouden langs de weg. Er zijn nog steeds ‘gele hesjes’ die zich manifesteren om het werk van de distributeurs te bemoeilijken.”

Het brandstofdepot van Feluy, in de provincie Henegouwen, dat gisteren nog geblokkeerd werd, is vandaag weer open. Omdat het nog niet zeker is dat de situatie helemaal veilig is na de grimmige protesten van de afgelopen dagen, kunnen leveranciers er nog geen benzine ophalen. “Benzine is als product extra gevaarlijk, dus zolang de veiligheid niet verzekerd is, wordt geen benzine geladen”, aldus De Crem, die toevoegt dat het product wel aanwezig is. “We kunnen meteen weer beginnen te leveren.”

Het depot in Feluy wordt op vraag van de politie wel nog gesloten in de loop van de avond. “Normaal gezien is het depot 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open, maar zolang de situatie niet volledig genormaliseerd is, sluiten we het ‘s nachts”, zegt de woordvoerder. Total zou die beslissing ook genomen hebben indien de politie het bevel niet gegeven had, zegt hij nog. Tot hoe laat de opslagplaats openblijft, is nog niet geweten. “Dat hangt af van hoe de situatie evolueert.”

Eerder meldde de lokale politie dat een manifestatie van de gele hesjes in Charleroi afgelopen nacht uit de hand gelopen was in Charleroi. Zowat zeventig relschoppers deelden zich op in kleine groepjes en begingen vernielingen op de openbare weg. Nadien bekogelden ze de politie met projectielen. Er werd ook geprobeerd een vrachtwagen te plunderen.

In de provincie Henegouwen bleven tegen de ochtend op verschillende plaatsen manifestaties van “gele hesjes” voortduren. Volgens de website inforoutes.be waren er omstreeks 5 uur manifestaties van ‘gele hesjes’ - de beweging die zich kant tegen de huidige hoge brandstofprijzen - op de N6 op de grensovergang tussen Bois-Bourdon en het Franse Bettignies, met filterblokkades in de twee rijrichtingen. Gelijkaardige acties werden ook gemeld op N57 in Lessines-Ghislenghien, N54 in Erquelines en N50 in Hautrage.

Plundering

De Franstalige omroep RTBF heeft in de loop van de avond gisteren ook een honderdtal sympathisanten van de beweging opgemerkt in de buurt van Charleroi, nabij de rotonde Marsupilami. De rellen en de plundering van een vrachtwagen werden door de politie bedwongen. Zowat zeventig relschoppers deelden zich op in kleine groepjes en begingen vernielingen op de openbare weg.



“Om 2 uur heb ik gevraagd om de beperkingen op de snelwegen op te heffen. De orde is hersteld, het werk was na een paar uur afgelopen”, zei Leclercq. Volgens de gouverneur is geweld uitgebleven zoals dat vorige nacht wel het geval was bij blokkades van de ‘gele hesjes’.

Het benzinedepot in Feluy is een van de grootste van Europa. 310 agenten van de federale politie en 40 manschappen van de lokale politie bewaakten afgelopen nacht de petrochemische site tegen de actievoerders met de gele hesjes, die ook gisteravond nog afzakten naar het hermetisch afgesloten brandstofdepot van Total om te demonstreren tegen de hoge brandstofprijzen. De agenten kregen versterking van Defensie. Er waren ook helikopters, politie te paard, het waterkanon en pantservoertuigen.

Vakbond ziet uitzondering rij- en rusttijden niet zitten

De socialistische transportvakbond BTB is ondertussen niet te spreken over de tijdelijke uitzondering op de rij- en rusttijden die minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft toegekend voor brandstoffenvervoerders. De vakbond vreest voor chauffeurs die vermoeid achter hun stuur zullen zitten.

Bellot kende de uitzondering toe in reactie op de blokkades van brandstofdepots. De minister wil niet dat huishoudens, sociale voorzieningen en ondernemingen verrast worden door de eerste koude. Daarnaast moet de bevoorrading van de tankstations gegarandeerd worden zodat burgers vlot naar hun werk kunnen gaan, aldus de minister.

Maar dat is dus niet naar de zin van de vakbond, die vreest dat op die manier de veiligheid van de chauffeurs en andere weggebruikers in gevaar gebracht worden. “Een vermoeide chauffeur achter het stuur is namelijk een gevaar op de baan. We weten allemaal dat deze chauffeurs met uiterst gevaarlijke brandstoffen onderweg zijn, daarom begrijpen we deze maatregel absoluut niet”, zegt federaal secretaris Frank Moreels.

De vakbond dringt aan op maatregelen om de veiligheid van de chauffeurs te verzekeren.