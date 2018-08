Tien mensen bevangen door rook bij brand aan winkelcentrum in Beveren Kristof Pieters

31 augustus 2018

14u09

Bron: Eigen berichtgeving 140 In een winkelgaanderij in het centrum van Beveren heeft vanmiddag een zware brand gewoed. Het vuur ontstond in een nagelstudio. Door de chemische producten in de zaak kon de brand snel uitbreiden en ging die gepaard met een bijzonder zware rookontwikkeling.

De winkelgaanderij was niet uitgerust met een sprinklerinstallatie. De brandweer kreeg de brand pas na veel moeite onder controle. De rook- en roetschade is bijzonder groot bij een tiental handelszaken. De gaanderij zal wellicht voor een lange periode gesloten zijn. Gewonden zijn er niet gevallen maar tien personen moesten wel behandeld worden voor rookintoxicatie. Daarom werd een vooruitgeschoven medische post geïnstalleerd in het nabijgelegen Koninklijk Atheneum. Daar werden ook alle bewoners verzameld van de bovenliggende appartementen. Momenteel is de brandweer nog volop aan het nablussen.