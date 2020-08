Exclusief voor abonnees

Tien man op de babyborrel: hoe de feestzaal het kneusje van de horecasector blijft

Bieke Cornillie

19 augustus 2020

Een huwelijksfeest, jubileum of babyborrel: wie vandaag een feest wil organiseren, moet dat nog steeds in de bijzonder beperkte kring van tien doen. De feestzalensector snakt naar versoepeling. Ze blijven het benadeelde neefje van de horecasector. “Het is bij ons veiliger dan op restaurant.”