Tien maanden effectief voor man die vrouwen in kleedhokjes filmde Redactie

01 juni 2018

15u22

Bron: Belga 1 De Brugse strafrechter heeft een 37-jarige man uit Oudenburg bij verstek veroordeeld tot tien maanden effectieve celstraf voor voyeurisme. Op het Klein Strand in Jabbeke filmde Mark V. een jonge vrouw in de kleedhokjes voor vrouwen.

Op 18 juni 2017 verstopte de beklaagde zich in één van de kleedhokjes in de vrouwenkleedkamer op het recreatiedomein Klein Strand. Stiekem filmde hij van daaruit een jonge vrouw die zich aan het omkleden was. Het slachtoffer zag plots de gsm van Mark V., waarop de beklaagde wegvluchtte en zich opsloot in de mannenkleedkamer.

In eerste instantie weigerde de verdachte zich te identificeren. Uiteindelijk kon een medewerker van het recreatiedomein toch een kopie maken van zijn identiteitskaart. V. gaf ook toe dat hij beelden gemaakt had, maar het geheugenkaartje van zijn gsm bleek verdwenen. Nog voor de aankomst van de politie slaagde de Oudenburgenaar erin om opnieuw weg te vluchten. De vriend van het slachtoffer kon gelukkig wel nog de nummerplaat van zijn wagen noteren.

De rechter stelde vast dat Mark V. eerder al elf keer veroordeeld werd door de politierechtbank en een keer door de correctionele rechtbank. De beklaagde werd veroordeeld tot tien maanden effectieve celstraf en is bovendien voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Aan de burgerlijke partij moet hij een schadevergoeding van 1.500 euro betalen.