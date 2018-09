Tien maanden cel met uitstel voor agressieve dronkaard die zijn hond politie liet aanvallen ADN

05 september 2018

13u56

Bron: Belga 0 De Tongerse strafrechter heeft vandaag een 32-jarige man uit Bocholt veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel en een boete van 800 euro omdat hij zich weerspannig gedroeg en zijn hond de opdracht gaf om twee politieagenten aan te vallen.

De twee agenten van de politiezone CARMA reageerden op 10 februari op het agressiealarm van een winkel aan een tankstation in Bree. Toen de agenten bij het tankstation aankwamen, zat de dronken dertiger met zijn hond op een bank buiten aan de winkel.

De agenten vroegen aan de man om met hen mee te gaan.

Daarop begon de hond op de agenten te grommen en gedroeg de man zich weerspannig. De hond kreeg de opdracht om de agenten aan te vallen. Eén agent werd in zijn hand gebeten en kreeg een elleboogstoot van de dronken man in zijn gezicht. De bijtwonde viel mee, maar aan de elleboogstoot hield de agent een gebroken neus over en kon hij 58 dagen niet werken.

Tegen de tweede agent zei de dronken man dat hij hem ging doden als hij hem later zou tegenkomen. Hij spuwde die agent ook twee keer in het gezicht.

Aan de twee agenten moet de dertiger alles samen een schadevergoeding betalen van 1.874 euro, vermeerderd met de gerechtskosten.