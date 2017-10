Tien kilo speed en zes aanhoudingen na huiszoekingen 12u24

Bron: Belga 0 ANP XTRA Bij vijf huiszoekingen in het Oost-Vlaamse Brakel, Ronse, Gavere en het West-Vlaamse Waregem is dinsdag tien kilo speed aangetroffen. Dat meldt de Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Er werden zes verdachten aangehouden.

De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen voerde dinsdag vijf simultane huiszoekingen uit in Brakel, Ronse, Gavere en Waregem. "Daarbij werden onder meer 10 kilo speed en 100 XTC-pillen aangetroffen. Ook woensdag werden nog drie huiszoekingen uitgevoerd in Brakel en Lessines (Henegouwen). Er werden door de politie zeven personen opgepakt. Deze werden allen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde", zegt parketwoordvoerster Julie van Hoorebeke,



Zes personen werden aangehouden. Het gaat om een 29-jarige vrouw uit Geraardsbergen en vijf mannen tussen de 26 en 30 jaar afkomstig uit Brakel, Gavere en Waregem. Een 31-jarige vrouw uit Brakel werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De verdachten zijn geen onbekenden voor het gerecht, zegt het parket.