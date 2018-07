Tien keer zo veel Vlamingen vragen een roetfilterpremie aan door Antwerpse lage-emissiezone kg

02 juli 2018

16u07

Bron: Belga 0 In 2017 zijn in Vlaanderen 1.818 aanvragen voor een roetfilterpremie goedgekeurd. Dat is een vertienvoudiging tegenover de 175 premies het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van minister Joke Schauvliege (CD&V) op een vraag van Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe. Oorzaak voor die plotse piek? De invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen.

Wie zijn oude dieselwagen uitrust met een roetfilter, kan in Vlaanderen een roetfilterpremie aanvragen. Zo'n filter kan de schadelijke uitstoot van een wagen beperken. De premie, die kan oplopen tot 600 euro, kan aangevraagd worden bij de plaatsing van een half-open roetfilter op oudere dieselwagens met milieuklasse Euro3 of Euro4. Nieuwe wagens komen niet in aanmerking voor de premie. Die zijn automatisch uitgerust met een gesloten roetfilter.

Het aantal aangevraagde en uitbetaalde roetfilterpremies is de voorbije jaren fors gestegen. Zo werden er in 2015 maar 11 premies uitbetaald, voor een gezamenlijk bedrag van 6.600 euro. In 2016 steeg dat aantal naar 175 premies voor een totaalbedrag van 80.800 euro. En vorig jaar vertienvoudigde het aantal uitgekeerde premies naar 1.818. Het totale premiebedrag steeg in verhouding zelfs nog sterker, naar ruim 1 miljoen euro.

Lage-emissiezone Antwerpen

Volgens het kabinet-Schauvliege is de voornaamste oorzaak voor die sterke opstoot de invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen in februari 2017. Zo kwam 87 procent van de goedgekeurde aanvragen uit de provincie Antwerpen. De overige 13 procent is verspreid over de vier andere provincies. Veruit het kleinste aantal premies (amper 1,2 procent) ging naar Limburg.