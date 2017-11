Tien jaar cel voor jonge vader omdat hij zoontje schedelbreuk sloeg bij spelletje FIFA Siebe De Voogt

10u15

Bron: Eigen berichtgeving 239 RV Bram L. met zijn zoontje. Een 22-jarige man uit Westende heeft in de Brugse rechtbank tien jaar cel gekregen omdat hij zijn zoontje vorig jaar een twaalfvoudige schedelbreuk sloeg. De rechtbank oordeelde dat Bram L. zijn kind niet wilde doden, maar veroordeelde hem wel voor de onmenselijke behandeling van het jongetje.

Op 4 september vorig jaar sloegen de stoppen van de Westendenaar volledig door, toen zijn amper twee maanden oude zoontje bleef huilen terwijl hij een spelletje FIFA aan het spelen was op z’n PlayStation. Bram L. gaf hem een vuistslag op het hoofd met twaalf breuken in de schedel tot gevolg. Een maand eerder had hij baby D. al eens ruw in de zetel gegooid. Het jongetje verkeerde even in levensgevaar, maar herstelde wonderwel in een gespecialiseerde instelling. Intussen verblijft hij bij een pleeggezin en is het nog afwachten welke motorische schade hij op termijn zal overhouden aan de slagen.

L. werd vervolgd voor poging tot doodslag op z’n zoontje, maar de rechter achtte niet bewezen dat hij de intentie had om hem te doden. Hij veroordeelde de twintiger wel voor de onmenselijke handeling van de baby en legde hem tien jaar cel op. Aan zijn kind moet de vader een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro betalen.