Tien jaar cel voor extreem agressieve verkrachting van 86-jarige vrouw 15u01

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiebeeld. Een 27-jarige man is woensdag door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een 86-jarige vrouw.

In de nacht van 30 januari 2017 drong de dader een woning in de Luikse wijk Sainte-Véronique binnen door een raam stuk te slaan. Binnen werd hij geconfronteerd met de bewoonster die haar hele leven celibatair bleef.



De vrouw moest gedurende twee uren zijn seksuele handelingen ondergaan. Inpraten op de dader mocht niet helpen. Hij probeerde haar gezicht onder een kussen te pletten. De vrouw vocht om te overleven en hield aan de agressie ernstige beperkingen over.



De beklaagde bediende zich van meerdere nationaliteiten (Syrië, Tunesië of Libië). Zijn dna uit bloed- en spermasporen kon dankzij een Franse databank geïdentificeerd worden.



Wegens de extreme gewelddadigheid van de feiten veroordeelde de strafrechter hem tot 10 jaar opsluiting. De rechtbank kende het slachtoffer provisioneel 50.000 euro schadeloosstelling toe.