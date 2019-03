Tien jaar cel voor dertiger die vriendin gruwelijk folterde en verkrachtte met blikje Red Bull kg

08 maart 2019

10u45

Bron: Belga 0 In Antwerpen is de 38-jarige Alexander F. veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor het gruwelijk folteren en verkrachten van zijn vriendin. Het slachtoffer krijgt ook een provisionele materiële schadevergoeding van 10.000 euro en een morele schadevergoeding van 20.000 euro.

In mei 2018 verscheen het slachtoffer vol blauwe plekken en met afgeschoren haren ‘s nachts in een café op het Antwerpse Zuid. Daar vroeg ze om hulp. Eerder op de avond zou haar vriend haar onder meer hebben vastgebonden, peper in haar ogen hebben gestrooid en gedwongen hebben om sigarettenpeuken te eten. Hij had ook in haar mond geplast en verkracht met een blikje Red Bull.



Later trok de vrouw haar bezwarende verklaring in en bevestigde ze de bewering van haar vriend, dat alles met haar instemming was gebeurd en ze experimenteerden met sm. Dat werd door de procureur in twijfel getrokken, omdat er nog drie vrouwen zijn die zeggen dat ze door de dader vernederd, misbruikt en geslagen werden.

Celstraf en schadevergoeding

De correctionele rechtbank lijkt de aanklager daarin te volgen. Alexander F. wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en een terbeschikkingstelling van tien jaar. Hij moet ook een provisionele materiële schadevergoeding en een provisionele morele schadevergoeding van respectievelijk 10.000 en 20.000 euro betalen.