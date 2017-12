Tien elektrische bromfietsen gaan verloren bij brand in postsorteercentrum Hans Verbeke

12u46

Bron: Eigen berichtgeving 3 Hans Verbeke Minstens tien elektrische bromfietsen zijn verloren gegaan bij de brand. Aan het postsorteercentrum langs de Dumolinlaan in Kortrijk zijn afgelopen nacht minstens tien elektrische bromfietsen verloren gegaan bij een brand. Ook een postwagen brandde volledig uit, twee andere liepen schade op.

Het vuur werd opgemerkt door een jong koppel dat vlakbij in een flat woont. Er was toen aan het postsorteercentrum al een rode gloed merkbaar en in de omgeving hing een indringende geur. De brand situeerde zich in een afgesloten stelplaats naast het postsorteercentrum. Daar staan tientallen fietsen en bromfietsen gestald die overdag gebruikt worden om post rond te brengen.

Mogelijk ontstond de brand aan één van de elektrische bromfietsen die ’s nachts worden opgeladen. Het vuur verspreidde zich razendsnel en deed ook een kunststofwand smelten aan de plaats waar ook postwagens geparkeerd stonden. Het vuur sloeg over naar één van die wagens. Het voertuig brandde helemaal uit. Twee andere wagens liepen hitteschade op. De brandweer kon wel vermijden dat het vuur oversloeg naar het postsorteercentrum zelf.