Tien Brusselse gemeenten naar rechter tegen geluidsoverlast luchthaven: "Inbreuken bij 90% van nachtvluchten" HA

04 september 2018

07u25

Bron: Belga 0 Tien Brusselse gemeenten hebben zich aangesloten bij de dagvaarding in kort geding van de federale staat door het Brussels Gewest, vanwege de schendingen van de geluidsnormen door Brussels Airport.

Het gaat om Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Elsene, Jette, Schaarbeek, Brussel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe. Dat zegt het kabinet van Brussels minister van Leefmilieu Céline Frémault dinsdag in L'Echo.



De dagvaarding van het Brussels Gewest dateert van juni. Een jaar eerder was de staat voor de eerste keer veroordeeld tot het aanpassen van het gebruik van de Kanaalroute, de Ringroute en de route in het verlengde van landingsbaan 01 boven het zuidoosten van Brussel. De tien Brusselse gemeenten hebben zich dus sinds juni aangesloten bij de nieuwe dagvaarding van het gewest.

Inbreuken

Volgens een interne nota van de Brusselse regering bedraagt het percentage inbreuken in de Kanaalzone 55 tot 64 procent. Een geluidsmeter in Sint-Pieters-Woluwe zou zelfs overtredingen registreren bij 90 procent van de nachtvluchten. "De staat nam geen enkele concrete maatregel om de schendingen op korte termijn te stoppen of gewoon maar te verminderen", staat in de nota.



Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) herhaalt dat een effectenrapport naar de activiteiten van de luchthaven is besteld.