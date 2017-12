TicketTouch, aanbieder van m-ticket De Lijn, stopt ermee SI

17u58

Bron: Belga 1 Photo News TicketTouch, een van de aanbieders van het m-ticket van openbaar vervoermaatschappij De Lijn, stopt op 1 januari 2018 met zijn dienstverlening. Dat heeft het bedrijf donderdag gemeld aan zijn klanten. Voor particulieren blijven er met 4411 en Mobiflow nog twee apps over waarmee je een m-ticket kan kopen. De Lijn bevestigt wel het eerder bekendgemaakte nieuws dat er in de loop van 2018 in principe nog vier andere aanbieders bijkomen.

TicketTouch werkte samen het online betaalsysteem PayPal en het m-ticket van De Lijn was het enige product dat het bedrijf aanbood. Bij de overgebleven aanbieders is de situatie anders: met 4411 kan je bijvoorbeeld ook betalen voor een parkeerplaats en Mobiflow biedt onder meer taxiritten en toegang tot elektrische laadpalen aan. In een reactie stelt Mobiflow overigens dat er geen transactiekosten mogen toegevoegd worden aan de prijs van een m-ticket (1,80 euro) en dat het dat product dan ook vooral als een aanvullende dienstverlening ziet en een manier om nieuwe gebruikers te laten kennismaken met de andere aangeboden diensten, in plaats van een op zichzelf winstgevend product.

Bedrijven kunnen voor m-tickets voor hun werknemers ook terecht bij XXImo en Olympus Mobility. Het m-ticket is het goedkoopste ticket van De Lijn voor één rit, aangezien een ticket per sms 2,15 euro kost en een klassiek papieren biljet 3 euro.