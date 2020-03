Thunberg en 3.400 klimaatjongeren protesteren tegen Europese Green Deal RL - MVDB

06 maart 2020

15u17

Bron: Belga 194 UPDATE - Brussel De Europese betoging voor het klimaat die vrijdag plaatsvindt in Brussel heeft 3.400 klimaatactivisten op de been gebracht, meldt de Brusselse politie. Samen met de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg (17) en tientallen Europese klimaatjongeren stappen de betogers door de straten van de hoofdstad. De betoging staat in het teken van de Europese Green Deal, die zou volgens de klimaatjongeren niet sociaal rechtvaardig zijn.

Lawaai maken kunnen de klimaatspijbelaars nog altijd, want de decibels gaan stevig de lucht in. Door het internationale karakter van de Europese klimaatstaking zijn er ditmaal ook meer Engelstalige slogans te horen, naast het traditionele “On est plus chaud que le climat”. Zo weerklinken ook “It’s hot in here, there is too much carbon in the atmosphere”, “Hey hey, ho ho, fossil fuel has got to go”, “What do we want? Climate justice! When do we want it? Yesterday” en “Climate change? No! System change? Yes!” luid in de menigte. En tussen al dat volk zijn er ook duidelijk heel wat oudere mensen aanwezig om te betogen voor een toekomst met een beperkte klimaatopwarming.

Zwerfvuil opruimen

Verschillende jongeren maken van de gelegenheid gebruik om gewapend met vuilniszakken het zwerfvuil langs het parcours op te ruimen. Dat kunnen ze nog de hele weg tot aan het Jubelpark doen. Daar eindigt de mars en worden nog speeches gegeven.

Met hun nieuwe protest keren de klimaatspijbelaars zich tegen de Europese Green Deal. Ze willen dat die als een goed voorbeeld geldt, maar ze vrezen dat de deal niet sociaal rechtvaardig genoeg zal zijn. Als Europa echt een voortrekkersrol wil spelen, mag dit geen greenwashing zijn, is de boodschap van de jongeren.

