Thunberg de grote ster van betoging in Brussel: "Klimaatcrisis wordt nog altijd niet als crisis behandeld"

06 maart 2020

17u45

Bron: Belga 194 UPDATE - Brussel Greta Thunberg (17) was vandaag de grote ster op de Europese betoging voor het klimaat in Brussel. In haar speech haalde de Zweedse klimaatactivist nogmaals uit naar de Europese regeringsleiders en hun gebrekkige ambities.

Met 3.400 waren ze volgens de politie, de organisatie sprak van ongeveer 5.000 klimaatbetogers. Allemaal waren ze er om samen met hun boegbeeld Greta Thunberg te betogen voor een betere toekomst, waarin de klimaatopwarming en de gevolgen ervan beperkt blijven.

“Vandaag is een speciale dag, want we zijn hier met klimaatjongeren die alle Europese landen vertegenwoordigen”, opende Thunberg in haar speech na afloop van de klimaatmars. De jongeren zijn teleurgesteld dat ze nog steeds op straat moeten komen om hun punt duidelijk te maken en dat hun wensen nog steeds niet vervuld worden.

“Het is jammer dat we hier nog altijd moeten staan en het is jammer dat de klimaatkwestie nog altijd wordt genegeerd. We bevinden ons in een klimaatcrisis die nog altijd niet als crisis wordt behandeld”, verklaart Thunberg.

De Zweedse activist roept op om te stoppen met het boeken van kortetermijnwinsten, want die volstaan niet om de toekomst van de jongeren veilig te stellen. Ze vraagt dat iedereen zich met haar achter de wetenschap schaart en hen een betere toekomst biedt.

“Dat is niet te veel gevraagd, denk ik”, zegt Thunberg. “Ons huis staat in brand. Deze week stelde de Europese Commissie een klimaatwet voor die eigenlijk vraagt dat we nog een paar jaar wachten vooraleer we de brand blussen. Dat is niet hoe je in een crisis moet handelen. Tijd is een luxe die wij niet hebben.”

Lawaai maken konden de klimaatspijbelaars nog altijd, want de decibels gingen stevig de lucht in. Door het internationale karakter waren er ook meer Engelstalige slogans te horen. Naast het traditionele “On est plus chaud que le climat” weerklonk ook luid “It’s hot in here, there is too much carbon in the atmosphere”, “Hey hey, ho ho, fossil fuel has to go” en “What do we want? Climate justice! When do we want it? Yesterday”. Verschillende jongeren maakten van de gelegenheid gebruik om met vuilniszakken het zwerfvuil langs het parcours op te ruimen.

