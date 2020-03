Thuiszorgster trekt aan alarmbel: "Ik kan mijn werk niet veilig uitvoeren" TT

22 maart 2020

19u45

Bron: Belga 231 Een thuiszorgster uit de regio Antwerpen trekt in een open brief aan de alarmbel. Ze vindt dat ze haar werk niet veilig kan uitvoeren, omdat ze geen mondmaskers krijgt. "Wij zorgen zo al weken voor gevaar. Gevaar voor onze cliënten, voor onszelf en voor ons gezin", klinkt het. Bij Ferm, de vroegere Landelijke Thuiszorg, garanderen ze dat de mondmaskers eraan komen.

"Eigenlijk is het surreëel. Wij komen iedere dag bij de fysiek zwakkeren over de vloer. Grootouders die alleen nog maar vanachter het raam eens naar hun kleinkinderen mogen zwaaien, maar wij staan dan wel naast hen, zonder mondmasker", zegt de verzorgster, die anoniem wil blijven.

"Ik werk al vijftien jaar als verzorgende en ik wil tijdens de coronacrisis ook blijven werken. Ik wil er zijn voor onze cliënten, want zij hebben onze hulp nodig, meer dan ooit tevoren. Ik heb me de voorbije weken bijzonder flexibel opgesteld, maar de laatste dagen valt het me zwaar. Dat de verpleging zonder bescherming niet kan werken, dat kan iedereen goed begrijpen. Maar wij, wij zorgen al weken voor gevaar. Gevaar voor onze cliënten, voor onszelf én voor ons gezin."

Ze doet in de open brief een oproep om ook voor thuiszorgers adequate bescherming te voorzien en om enkel voor dringende zorg te worden ingeschakeld. Voorts pleit ze ook voor de invoering van een tijdelijke werkloosheid door overmacht.

"Dat is nu inderdaad niet mogelijk, omdat thuiszorg een cruciale, essentiële sector is. Wij moeten blijven instaan voor de mensen die zorg nodig hebben", reageert Caroline Audoor, persverantwoordelijke bij Ferm.

"Of het mogelijk is om enkel voor dringende zorg te worden ingeschakeld, moet geval per geval met de leidinggevende besproken worden. Daar kan ik mij niet over uitspreken. Maar die mondmaskers komen eraan. Ze zijn besteld en werden intussen ook geleverd. Wij doen er alles aan om onze medewerkers en onze cliënten te beschermen. Daarom heeft het vrouwennetwerk van Ferm zelf intussen ook al vierduizend mondmaskers gemaakt.”