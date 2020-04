Thuiszorgorganisaties gaan ‘cohortzorg’ aanbieden tijdens coronacrisis

JG

16 april 2020

14u26

Bron: Belga

26

Thuiszorgorganisaties slaan de handen in elkaar om samen ‘cohortzorg’ aan te bieden. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van zorg- en verpleegkundigen dat langskomt bij personen die besmet of vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus. De sector krijgt daarvoor ondersteuning van de Vlaamse overheid, zo meldt Familiehulp.