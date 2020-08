Exclusief voor abonnees

Thuiswerken kan de gezondheid schaden - maar u kunt er wat aan doen

Freek Evers

13 augustus 2020

14u00

Bron: De Morgen

0

Thuiswerken kan de gezondheid schaden. Die zin zou zo op de affiche in de wachtkamer van uw kinesist kunnen hangen. Hoe meer we thuiswerken, hoe meer en langer we zitten, hoe meer rug- en nekklachten opspelen. “Een dure bureaustoel thuis gaat dat niet oplossen.”