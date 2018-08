Thuisverplegers fraudeerden voor meer dan 2,7 miljoen euro in 2017

17 augustus 2018

Bron: Belga

Inspecteurs van het Riziv hebben vorig jaar voor meer dan 2,7 miljoen euro fraude blootgelegd die werd gepleegd door thuisverplegers. Dat is bijna 1 miljoen euro meer dan in 2016, en meer dan de helft van de vastgestelde fraude in de hele gezondheidszorg. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vrijdag.