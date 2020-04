Exclusief voor abonnees

Thuisverpleegkundige Peter springt bij in getroffen woonzorgcentra: “De realiteit is bikkelhard, maar de kleine lichtpuntjes halen ons erdoor”

Cédric Maes

16 april 2020

13u45

Als thuisverpleegkundige voor het Wit-Gele Kruis is hij normaal gezien ‘vrij’, en gaat hij van huis naar huis. Nu werkt Peter van Rosendaal (46) ‘opgesloten’: al een week draait Peter mee in zorgcentrum Sint-Lodewijk in Schilde. “Ze konden onze hulp goed gebruiken, dus ik heb geen seconde getwijfeld", zegt hij vanuit de tot Covid-afdeling omgebouwde cafetaria. “We zorgen voor de bewoners, en voor verpleegkundigen onder elkaar.”