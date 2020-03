Thuisleverdiensten compleet overspoeld: bestelstop bij Collect & Go, tot 1 week levertijd bij Delhaize Sven Ponsaerts

16 maart 2020

19u44 41 De onlineverkoop boomt als nooit tevoren. Onder meer de thuisleverdiensten weten in volle coronacrisis werkelijk niet wat hen overkomt. Colruyt besliste gisteren, om een optimale service te kunnen bieden, tot maandag zelfs geen nieuwe bestellingen voor Collect & Go meer te aanvaarden. Het vraagt haar klanten daarvoor om begrip. De website raakte sinds donderdagavond ook al enkele malen overbelast. Reeds geplande bestellingen worden wel zoals gevraagd geleverd.

Bij Delhaize is het aantal bestellingen voor de boodschappendienst opgelopen tot het dubbele van de capaciteiten. “De levertijd loopt daardoor op, tot wel 7 dagen”, zegt Roel Dekelver. “We vragen klanten zoveel mogelijk onze Collect-afhaalservice te gebruiken, en de Home Delivery voor te behouden aan ouderen en zieken die zich niet kunnen verplaatsen”, zegt “Op die manier hopen we ook een steentje aan onze sociale rol te kunnen bijdragen.”

Ook voor de grote elektronicareuzen is het alle hens aan dek. Coolblue houdt al haar fysieke winkels vanaf vandaag gesloten, en dat minstens tot 6 april. “Om alle energie te kunnen richten op het leveren van onlinebestellingen die er momenteel toe doen”, zegt algemeen directeur Pieter Zwart. “België en Nederland werkend houden, dat is dé taak die Coolblue heeft de komende dagen. Mensen bestellen extreem veel artikels om te telewerken: onwaarschijnlijk veel headsets, webcams, routers en smartphones vliegen de deur uit.” In de verkoop van monitors en vriezers ziet Coolblue momenteel een verdubbeling. Categorieën zoals reiskoffers, navigatiesystemen en barbecues die nu niet van tel zijn, werden offline gehaald.

Eenzelfde geluid bij bol.com. “Voor monitors, tv-schermen en laptops zien we zelfs een stijging van ruim 300% tegenover enkele dagen geleden. Opvallend is ook de verdubbelde verkoop van sportartikelen: halters, fitnessmatjes,... Blijkbaar willen veel mensen nu binnenshuis actief blijven.” Ondanks de drukte maakt bol.com zich sterk de leverbelofte zoals aangegeven op de site nog steeds te kunnen waarmaken.